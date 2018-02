'We hebben allemaal een kind, een puber en een volwassene in ons wonen'

Laat ik het maar toegeven: ik ben een man. Nog niet zo lang en geen prototype dat blindelings een houtblok in tweeën zaagt, maar ook geen jongen meer. Als twintiger en zelfs als dertiger zat dat jongensdom, een soort permanente staat van wording, me als gegoten. Man, kerel, vent: ik had er niets mee. Van rust en stabiliteit was in mijn hoofd geen sprake, en zulke woorden suggereerden juist dat je gevormd en 'af' was. Onder leeftijdsgenoten gebruikten we ze alleen wanneer we het over anderen hadden: kennissen, collega's en familieleden die meestal ouder waren, en in onze ogen volwassen.

...