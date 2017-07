We betalen nog steeds 21 procent tampontaks, maar 'verlaging kan spoedig'

Consumentenorganisatie Test-Aankoop is al geruime tijd vragende partij om de tampontaks af te schaffen, omdat die een 'frappant voorbeeld van discriminatie' is. In ons land geldt het principe dat op basisproducten 6 procent in plaats van 21 procent btw wordt aangerekend. Test-Aankoop begrijpt niet waarom tampons, inlegkruisjes en maandverbanden niet beschouwd worden als basisproducten. 'Het is niet correct dat op deze producten, die verband houden met het natuurlijk functioneren van het vrouwelijk lichaam, 21 procent btw betaald moet worden, zoals voor luxeproducten', stelt woordvoerder Simon November.

Al sinds mei 2016 ijvert de organisatie samen met het collectief Belgisch en Regelvrij voor een afschaffing van de hoge taks en in december van dat jaar werd die dan ook aangekondigd. Tot vandaag is die aanpassing echter nog steeds niet doorgevoerd, zo zegt Test-Aankoop nu in De Standaard. In dat artikel spreken verschillende kopstukken hun steun uit voor de afschaffing. SP.A-Kamerlid Karin Jiroflée vraagt zich op Twitter alvast af wie het doorhakken van de knoop tegenhoudt:

Tijd voor een rekensommetje?

Zeven maanden lang 21 procent btw vragen in plaats van zes, levert de schatkist een mooi zakcentje op, zo leert een snelle berekening. In België leven ongeveer 2.516.389 menstruerende vrouwen (vrouwen tussen vijftien en vijftig jaar oud, cijfers uit 2013). Als zij allemaal maandelijks een doosje tampons kopen van ongeveer vier euro en een doos inlegkruisjes van ongeveer drie euro, betekent dat dat zij allemaal samen 17.614.723 euro betalen. Op een periode van zeven maanden leverde dat de schatkist een stevige 25 miljoen euro aan btw op, tegenover zeven miljoen als de belasting slechts zes procent zou bedragen.

Hoeveel de btw-verlaging zou opleveren in de individuele huishoudportefeuille is moeilijk te zeggen, omdat elke vrouw uiteraard anders menstrueert, hygiënische producten anders gebruikt en de prijzen van de producten erg uiteen kunnen lopen. Toch berekende Test-Aankoop dat een vrouw per honderd euro die ze besteedt aan dergelijke producten, zestien euro zou kunnen besparen door een btw-tarief van zes procent. Ook verschillende buurlanden verlaagden eerder al hun btw-tarief voor tampons, maandverbanden en consorten.