Walter Van Beirendonck cureert POWERMASK in Rotterdam: 'De expo is een feest'

Op 1 september 2017 zwaait het Wereldmuseum in Rotterdam de deuren open van de tentoonstelling POWERMASK - The Power of Masks, met Walter Van Beirendonck als curator. Voor de vrolijke en eigenzinnige inrichting van de zalen vormen fotografie en beeldende kunst het vertrekpunt. Wandvullende installaties van hedendaagse kunstenaars Brian Kenny (1982), Coco Fronsac (1962) en Charles Fréger (1975) zijn gecombineerd met uiteenlopende maskers uit Afrika, Oceanië, Europa en Amerika. Dit wordt afgewisseld met historisch en hedendaags filmmateriaal.

