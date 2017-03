Waarom muziek goed is voor de ontwikkeling van je kleine spruit

Ritmisch klappen en min of meer toonvast zingen, het lijkt vanzelfsprekend. Toch heeft niet iedereen het hier even gemakkelijk mee. De motorische ontwikkeling begint al tijdens de eerste maanden van het leven van een baby. Als ouder kunnen we dat stimuleren.

De studie Music Learning Theory van E. Gordon wees uit dat een baby al in staat is zijn bewegingen ritmisch te coördineren, als de baby maar genoeg tijd krijgt om te experimenteren. Dit, in combinatie met haar studie Kunstwetenschappen en vele buitenlandse masterclasses, bracht Liesbeth Bodyn tot wat ze nu doet: muzieksessies geven voor ouder en kind. 'Jonge kinderen zijn van nature muzikaal aangelegd. Het is belangrijk om dat te stimuleren, zodat ze zich motorisch volledig kunnen ontplooien.'

Twee jaar geleden richtte Liesbeth Klankennest op, een creatieve plek waar prille ouders samen met hun kleine spruit kunnen experimenteren met muziek en geluid. Zelf zingt ze, maar altijd onder begeleiding van instrumenten en een geluidsinstallatie. 'Tijdens de sessies improviseren we vooral, we laten ons leiden door de reactie van de baby's. Daar leren ze zelf het meeste van.'

De instrumenten zijn die ze gebruiken, zijn ecologisch en gemaakt van natuurlijke materialen. En dat is een heel bewuste keuze. 'Plastieken instrumenten zullen nooit even zuiver klinken als bijvoorbeeld koperen of houten', stelt ze. 'Pure klanken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van toonvastheid.'

Welke rol hebben de ouders in dit ontdekkingsproces? Die nemen best actief deel aan de sessies. Baby's leren voornamelijk door na te apen, en kijken daarbij vooral naar mama en papa. 'Daarom zijn onze muzieksessies niet per se kinderlijk, maar ook voor volwassenen interessant en leerrijk.'

In maart organiseert kunstencentrum WIELS twee weken op rij Baby Weekends, waar jonge kinderen kunnen experimenteren met kunst en geluid. Klankennest zal daar paraat staan met z'n geluidsinstallatie, maar ook tijdens schilder- en tekenworkshops kunnen kleine spruiten hun creativiteit de vrije loop laten gaan samen met hun ouders.