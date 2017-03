Waarom blauw licht slecht is voor onze nachtrust

Onze smartphone gebruiken we zo'n vier uur per dag, achter de computer spenderen we dagelijks ongeveer 7 uur. De kwaliteit van beeldschermen is er de laatste jaren enorm op vooruit gegaan. Ze zijn helderder en hebben een betere contrastwaarde. En dat komt door het gebruik van blauw licht.

Natuurlijk of kunstmatig

Het blauwe licht dat uit deze LED-schermen komt, is een kunstmatig licht. Het draagt meer energie en is veel krachtiger dan de natuurlijke ultraviolette stralen, die maken dat we het verschil kunnen zien tussen dag en nacht.

Wanneer het donker wordt en het (natuurlijke) blauwe licht verdwijnt, maken de hersenen melatonine aan. Deze stof zorgt ervoor dat we moe worden en in slaap vallen. 's Morgens als de zon opkomt, stopt de afscheiding van melatonine en worden we wakker. Het kunstmatige blauwe licht verstoort deze cyclus. Hoe langer we voor een scherm zitten, hoe minder slaaphormoon onze hersenen produceren. 2 uur blootstelling kan al een slechte nachtrust met zich meebrengen.

Blueberry bril

Het is dus belangrijk dat we onze ogen beschermen. Voor het slapen gaan vermijd je best blauw licht. Er bestaan ook innovatieve brillen die deze stralen wegfilteren. De speciale glazen van brillenmerken als PRiSMA, BlauBlock™ en Blueberry zorgen ervoor dat de ogen ontspannen blijven. Ook wie normaal geen bril draagt, doet er goed aan zijn ogen af te schermen met zo'n bril. Zeker als je dagelijks meer dan 4 uur voor een scherm zit.

De nieuwe Blueberry bril houdt de blauwe stralen tegen met haar vernieuwende BLP glazen. Een panel van 5.000 consumenten bekroonde deze bril tot 'Gekozen Product van het Jaar 2017'. Een studie van GfK wees uit dat van alle proefpersonen maar liefst 88 procent zeer tevreden over het product. Het merk draagt vanaf vandaag het gekende rode logo, een keurmerk voor productinnovatie.

Je kan de Blueberry bril aanschaffen in drie verschillende modellen en acht levendige kleuren aan 39 euro.