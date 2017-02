Waarom andere niche condoommerken een voorbeeld mogen nemen aan Duo

De dag beginnen met een condoompresentatie, het overkomt ons niet dagelijks. Zelfs niet maandelijks. Om eerlijk te zijn: ik denk dat ik in de zes jaar waarin ik werkzaam ben als journalist nog maar één keer voor een persvoorstelling over condooms ben uitgenodigd, en dat was voor gigant Durex. Het merk dat op een ijskoude woensdagvoormiddag het befaamde rendez-vous hotel Le Berger opwarmde was een nieuwkomer op de markt. Duo condooms, een naar eigen zeggen premium brand van voorbehoedsmiddelen onder de vleugels van Beiersdorf, dat onder andere ook Labello en Nivea in het assortiment heeft zitten. Volgens het persbericht zal Duo 'een voelbare revolutie' teweeg brengen in het condoomsegment omdat het merk focust op sensualiteit en genot. Ze weten donders goed dat ze marktleider Durex niet snel zullen verslaan, maar heel wat condoommerken kunnen leren van de ballen waarmee Duo zichzelf in ons land lanceerde.

Ziet u, condooms kopen is allerminst een sexy aangelegheid. Allicht omdat er maar twee scenario's zijn: ofwel ligt je pakje rubbers tussen de selderij in tomatensaus en cornflakes een beetje sip te wezen in je burgerlijke winkelkar die niets verklapt over de stomende nacht die je al dan niet tegemoet gaat, ofwel rolt het moederziel alleen als een baken van haastige hoop richting de kassa. En dat is nu net wat Duo wil tegengaan. "We willen het condoom opnieuw het aura geven dat het verdient, het sensuele potentieel in de kijker zetten", klinkt het. Duo doet daarbij vooral beroep op het design dat tevens ook een Red Dot Award in de wacht mocht slepen. Het strak zwart doosje en kleurrijk logo dat van kleur en vorm verschilt per type condoom laat ons meteen 'de Nespresso onder de condooms' in ons notitieboekje noteren, een vergelijking waar ze bij Beiersdorf niet meteen tegen zijn. Want hoewel het misschien een beetje lullig lijkt om van condooms een ogenschijnlijk (Duo is goedkoper dan Durex) prestigeproduct te maken, is het wel een slimme instelling.

Vandaag lanceren we DUO, ons gloednieuw condoommerk. Bereid je voor op slapeloze nachten. #DUOPremiumCondoms #DUOSensation #DUOPerspective A post shared by DUO Belgium (@duo_belgium) on Feb 9, 2017 at 12:41am PST

We hoeven eigenlijk niet meer te schrijven dat condooms broodnodig zijn, niet enkel voor zwangerschapspreventie maar ook en vooral om het verspreiden van soa's tegen te gaan. Uit cijfers van Sensoa blijkt dat soa's als chlamydia, syfilis en gonorroe steeds meer voorkomen , terwijl anticonceptiemiddelen zoals het hormoonspiraal of de minipil wel aan populariteit winnen. Ondanks dat er in ons land jaarlijks 865.672 doosjes condooms over de toonbank gaan, is het rubbertje het kneusje in de anticonceptiefamilie, en daar kan lichtgevend glijmiddel of een latexliefdesgedicht in braille weinig aan veranderen. Want natuurlijk was het design niet het enige waar het Duo mee kon uitpakken. Er werd gepraat over de bredere kop, die de gevoeligheid van de eikel zou stimuleren. Over de verschillende vormen van de condooms, al dan niet geribbeld, ja, zelfs de geur kwam ter sprake - een subtiel vanilleluchtje waar we de bedoeling nog niet helemaal van achterhaald hebben. Revolutionair volgens de fabricanten, maar niet het terrein waarop een nieuwkomer een oude rot als Durex kan verslaan. Bovendien zit niemand daarop te wachten: uit onderzoek van Nielsen blijkt immers dat mensen nog steeds het meest naar de 'classic' condooms grijpen, in plaats van verrassingen, lichtshows en temperatuurregelende goedjes.

Condooms moeten niet 'anders' worden, condooms moeten weer cool worden, waardoor mensen ze weer effectief en en masse aanschaffen. Hen visueel prikkelen, zoals Duo doet, lijkt alvast een stevige stap in de goede richting. We konden ons zo minimalistisch vormgegeven pop-ups voorstellen, een hippe booth op Tomorrowland, de gladde matzwarte doosjes in goodie bags en ach, waarom niet, in uw Instagramfeed naast een kopje zwarte koffie. U weet immers wat ze zeggen over ochtendstond.