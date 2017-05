Voorpublicatie Pluimgewicht: hoe de dood van duizenden sneeuwganzen toch iets mooi kan opleveren

De ganzen komen. Dat bezorgt een meisje en haar buurtbewoners maar één doel: verhinderen dat ze landen in het dodelijk zure meer dat ontstaan is op de plek waar vroeger een kopermijn was. In het handgebonden 'Pluimgewicht' zoeken illustratoren Charlotte Severeyns en Dieter De Schutter en schrijvers Vincent Van Meenen en Line Pillet naar de schoonheid in een schrijnend verhaal.

Pluimgewicht werd uitgebracht onder eigen beheer en in een gelimiteerde oplage. Op vrijdag 12 mei stelt de Antwerpse kunstenorganisatie KOPde geïllustreerde dichtbundel voor aan het publiek en opent ze de expositie die aan het boek gekoppeld wordt.

PRAKTISCH

- Vernissage & boekvoorstelling: vrijdag 12 mei van 18u tot 24u

- Expositie PLUIMGEWICHT: 13, 14, 20, 21, 27 en 28 mei telkens van 12u tot 18u

- Hofstraat 15, 2000 Antwerpen

- Meer informatie via info@hetdebuut.org.