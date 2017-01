Voornemens waar je vrolijk van wordt

Stel, je hebt wat euro's over en je wilt jezelf verwennen. Dan zijn de mogelijkheden oneindig. Je kunt spullen kopen : een handtas, een horloge, een tv. Of je koopt ervaringen: een avondje op restaurant, een concert, een cursus glasblazen. Volgens Daniel Gilbert, psycholoog aan de universiteit van Harvard en auteur van Stumbling on Happiness, krijg je meer geluk voor je geld met het laatste. Dat is volgens Gilbert omdat we ontzettend snel wennen aan spullen. Het plezier van dat nieuwe horloge is na een paar weken of maanden voorbij, maar de herinnering aan pasta alle vongole bij een wondermooie zonsondergang of Prince die Purple Rain zingt terwijl het effectief regent boven de wei van Werchter, heb je voor altijd. Bovendien deel je die ervaringen waarschijnlijk met de mensen om je heen, en de allerbeste voorspeller van langdurig geluk zijn goede sociale contacten. Het is ook goed voor je ego, want ervaringen worden een deel van wie je bent. Het soort mens dat Italiaans spreekt, bergwandelingen maakt of van Mexicaans eten geniet. Gilberts advies is dan ook : als je moet kiezen tussen je vierde zwarte jurk of een avondje cinema, kies dan voor het tweede.

