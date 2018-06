Video: Sofie Foets, de vrouw die de wereld van kansarme kinderen wil verruimen

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten.Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovorm geplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.

Toen Sofie Foets haar weekendschool TADA (Toekomst Atelier de l'Avenir), wilde oprichten, waarschuwden haar ouders dat sociaal ondernemerschap in België niet zo eenvoudig is.

Veel later moest ze haar ouders gelijk geven: het was inderdaad niet evident. Toch bracht ze haar intiatief tot nieuwe hoogten. Vandaag is TADA een voorbeeld waar andere projecten hun inspiratie uit haalden: 'Er kwamen zelfs coaches bij ons over de vloer om onze leermethode te bestuderen.'

'Als je wilt dat kinderen hun zaterdag willen opgeven aan school, dan moet het echt fantastisch zijn' Sofie Foets (TADA)

Net als auteur Arnoud Raskin gelooft Sofie Foets niet in de uitdrukking 'een druppel op een hete plaat' als het over mensen gaat: 'Als iemand mij vraagt hoe groot de challenge is wat betreft cijfers, dan verwijs ik ze door naar bestaande studies.'

'Anders geraak ik gedemotiveerd. Als je weet hoe groot de uitdaging is, wil je soms gewoon in je zetel blijven liggen en zo wil ik niet worden.'

Voor Foets is het essentieel om een zongenaamde olievleksyndroom te creëren. 'Net als alles moet je kiezen waar je je energie in steekt. Wij willen aan de wereld tonen dat we een impact kunnen maken door alle krachten te bundelen. We need all hands on deck.', benadrukt ze.

Op bepaalde vlakken vindt Foets dat burgers iets meer verantwoordelijkheid moeten nemen, zoals integratie. 'Ik vind het mooi als mensen ons meehelpen' vertelt ze. 'In Molenbeek worden vrijwilligers geconfronteerd met het potentieel dat er zit. Ze beseffen dat het er niet is zoals het in de kranten wordt beschreven. Dan zeggen ze "We moeten er iets aan doen!" Dan benadruk ik dat wij effectief wel iets doen', lacht ze.

'Als je wilt dat kinderen hun zaterdag willen opgeven aan school, dan moet het echt fantastisch zijn.' Ze vergelijkt TADA met TED-talks voor kinderen: 'Je moet echt een link leggen naar hun leefwereld zodat je hun volle aandacht hebt.'

'Ik denk dat de momenten die je het meest bijblijven, de leermomenten zijn die tot uw verbeelding spreekten, het zijn de Eureka-momenten wanneer je omringd bent door inspirerende mensen. Ik ben persoonlijk altijd omringd geweest door positieve mensen die mij in de juiste richting duwden.'

Met TADA wil Foets diezelfde leefomgeving creëren: 'Het is een hele mooie vorm van leren in de vorm van aanvullend onderwijs. Ik wil dat die kinderen ook een soort aha-erlebnis meemaken.'