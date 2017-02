Video: Paula Marckx, de vrouw die de Belgische staat op de knieën dwong

'Zwijgen is geen optie' is een online interviewprogramma om actief burgerschap te promoten.Op Zwijgen is geen optie worden interviews in videovormgeplaatst met mensen waarvoor engagement geen hobby is, maar centraal staat in hun leven. Kijkers kunnen zich laten inspireren om zelf de wereld van morgen een beetje beter te maken.In deze video vertellen ze het verhaal van Paula Marckx. Een ode aan al wie gelooft dat rechtvaardigheidsgevoel, pen en papier genoeg zijn om geschiedenis te schrijven.

Ze was de eerste vrouwelijke piloot van de luchthaven van Deurne en won in 1979 een rechtszaak tegen België. Het arrest-Marckx, dat gelijke rechten afdwong voor bewust ongehuwde moeders, werd wereldberoemd. 'Ik was boos en schreef een brief. Ik had geen idee van wat dat ging losweken.'

Dat ze een BOM was vond ze niet erg, integendeel ze was er trots op. Maar een feministe wil Paula Marckx zichzelf niet noemen. 'Ik ben zoals iedereen en daarmee uit.'

Ook nu nog is Paula een zeer actieve dame. Gewoon rustig thuis naar tv kijken? 'Dat ligt niet in mijn karakter, ik ben Boogschutter. En ik kan niet tegen onrechtvaardigheid.' Bang voor mensen aan de top is ze niet. 'Mensen denken dat dat allesweters zijn, maar dat is niet zo. Dat zijn soms ook bangeriken.'

(LP)