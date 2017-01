Video: 9-jarigen over hoe gender hun leven bepaalt

Hoe beleven kinderen geluk en verdriet? Hoe zouden ze de wereld willen veranderen? Hoe beelden ze hun toekomst in? Zijn ze tevreden met hun sekse? Robin Hammond van National Geographic trok de wereld rond om 9-jarigen deze vragen voor te schotelen. Verschillende culturen en sociale lagen komen aan bod. Heel wat kinderen hebben een behoorlijk volwassen blik en weten met welke problemen of vooroordelen ze zullen moeten afrekenen. Andere klinken dan weer hoopvoller.

De kinderen waar de fotograaf op bezoek ging komen uit verschillende windstreken. Er zijn er die in arme landen of door oorlog getroffen streken wonen, maar ook die opgroeien in een welvarend land. De dromen over de toekomst worden beïnvloed door hun afkomst en door wat ze als voorbeeld te zien krijgen.

National Geographic koos voor 9-jarigen omdat ze oud genoeg zijn om de vragen te begrijpen, maar nog niet in de puberteit verzeild zijn geraakt. Ze antwoorden eerlijk, maar tonen in hun antwoorden ook welke verwachtingen hun ouders of cultuur koesteren.

Lees hier de meer uitgebreide antwoorden die Robin Hammond kreeg van de kinderen.

(LP)