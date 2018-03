Vers uit de oven

ALLE DAGEN FEEST

Sara Geenen had haar eigen evenementenkantoor voor huwelijken en communiefeesten. Op zoek naar een vaste locatie werd ze verliefd op het oude huis met de grote tuin waar voorheen Less is More was. Toen de zaak te koop stond, twijfelde ze geen seconde. Met de hulp van een oom en tante gaf Sara de benedenverdieping een make-over. De inrichting is helder met een Scandinavische toets. Come hungry, leave happy luidt het hier: Bardin is open voor ontbijt en lunch op werkdagen en op vrijdag ook voor after-workontmoetingen met gratis fingerfood. De focus ligt op gezond eten, zoals een ontbijt met vers fruit en granola. Voor de lunch is er o.a. een salade met kruiden uit eigen tuin.

...