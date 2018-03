Vergeet plastic: eerste Lego uit suikerriet dit jaar nog op de markt

Elk jaar worden zo'n 60 miljard legoblokjes geproduceerd. Dat is een hoop plastic, afkomstig uit olie en een bron van afval.

In 2012 al kondigde Lego aan dat het op zoek wil naar alternatieven tegen 2030, en in 2015 maakte het daar ook werk van: het bedrijf investeerde 150 miljoen dollar in een duurzaam onderzoekscentrum in het Deense Billund.

Delen Het is essentieel dat bedrijven in elke industrie manieren vinden om hun producten met duurzame materialen te maken en een toekomst helpen creëren waarin mensen, het milieu en de economie kunnen floreren Alix Grabowski, WWF

Zoektocht naar duurzaam materiaal

'We hebben al belangrijke stappen genomen om onze klimaatafdruk te verkleinen en een positieve impact op de planeet te hebben, onder meer door onze verpakkingen te verkleinen, FSC-gelabelde verpakkingen te gebruiken en te investeren in windmolenparken', zei Jørgen Vig Knudstorp , ceo van de LEGO Group, daar destijds over.

'Er is geen duidelijke definitie van wat een duurzaam materiaal is', voegde hij eraan toe. 'Dat hangt af van verschillende factoren: de samenstelling van het materiaal, hoe het gewonnen wordt en wat er gebeurt aan het einde van de levenscyclus. Op onze zoektocht naar nieuwe materialen zullen we met al die factoren rekening houden.'

Die zoektocht levert nu de eerste tastbare producten op: bladeren, bomen en struiken die gemaakt zijn van polyethyleen, een flexibel plastic op basis van ethanol uit suikerriet. Technisch gezien is het speelgoed identiek aan conventioneel plastic, en volgens Lego gaat het even lang mee.

'Bij de Lego-groep willen we een positieve impact maken op de wereld rondom ons, en we werken hard aan speelgoed uit duurzame materialen', zegt Tim Brooks, vicepresident voor Milieu bij de groep.

'We zijn fier dat deze eerste elementen uit duurzaam plastic nu in productie gaan en nog dit jaar in de Legodozen terechtkomen. Het is een belangrijke eerste stap in onze ambitie om alle Legoblokken te maken uit duurzame materialen.'

Lange weg

Daarvoor heeft Lego wel nog een lange weg te gaan: voorlopig maken de bio-elementen nog maar 1 tot 2 procent uit van het totale aantal plastic onderdelen dat Lego produceert.

'Het is essentieel dat bedrijven in elke industrie manieren vinden om hun producten met duurzame materialen te maken en een toekomst helpen creëren waarin mensen, het milieu en de economie kunnen floreren', zegt Alix Grabowski van het WWF.

'De beslissing van de Lego-groep om op zoek te gaan naar plantaardige plastics is een ongelooflijke kans om de afhankelijkheid van eindige bronnen te verminderen, en hun werk met de BFA zal ze in contact brengen met andere bedrijven die creatief nadenken over duurzaamheid.'