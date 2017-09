Veerle Simoens van het Gent Festival van Vlaanderen: 'Ik kijk altijd naar wat nog beter kan'

Alsof het vanzelf ging. Toen mijn oudste zus An viool begon te spelen, stak ze mij aan. Ik wou wél een groter instrument, met een warmer timbre. De cello dus. Ik bleek talent te bezitten en voor ik het wist, zat ik op het conservatorium. Pas achteraf zie je het parcours dat je hebt afgelegd en de ondersteuning waarop je kon rekenen. Wellicht is het uit dankbaarheid voor de kansen die ik kreeg dat ik er nu als festivaldirecteur mee voor wil zorgen dat jonge talenten een groeiproces aangeboden krijgen dat hun toestaat om al eens tegen een muur te lopen. We gunnen jonge mensen te weinig ruimte om te experimenteren.

