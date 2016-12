The Convention: een rauwe kijk in het leven van transgendervrouwen

Transgender, het is een woord dat de laatste jaren steeds meer in de media verscheen. Een grote groep transseksuelen werd op de voorgrond geplaatst, kreeg eindelijk een stem en het fenomeen bereikte een breder publiek dan enkel zij wiens kennissen genderincongruent zijn. Vooral Caitlyn Jenner wordt gelauwerd om haar inzet om het onderwerp bespreekbaar, openbaar en aanvaardbaar te maken, al wordt ze niet overal even enthousiast onthaald. Wij schreven na haar transitie het volgende:

Caitlyn kon, eens ze bekend had gemaakt hoezeer ze worstelde met haar identiteit, rekenen op de steun van haar familie en een stel dure, vakkundige artsen. Dat is ontzettend fijn voor haar, maar we mogen niet vergeten dat er duizenden mensen zijn die dezelfde strijd leveren als zij, maar niet op dat soort privileges kunnen terugvallen. Zij kunnen misschien nooit een geslachtsoperatie betalen, hebben misschien te typische trekken om er ooit helemaal als een geloofwaardige versie van hun 'ik' uit te zien of zitten simpelweg niet in een positie waar ze hun ware identiteit kunnen of mogen tonen. Ook deze mensen verdienen onze steun en hashtags. (...) Verdraagzaamheid hangt maar al te vaak samen met het populair cultureel beeld dat we hebben opgehangen aan dat wat ons initieel vreemd is. De immer lachende Pakistaan met zijn buurtwinkeltje. Het homokoppel met goede smaak. De man die zich vrouw voelt en de middelen heeft om er daadwerkelijk als vrouw uit te zien in plaats van zich enkel als vrouw te kleden. Wee wie daarvan afwijkt. Lees de volledige tekst hier

Amerikaans filmmaker Jessica Dimmock brengt dat gevoel nu perfect tot leven in haar korte documentaire The Convention*, waarin ze haar camera's en luisterend oor opstelde in de Esprit conferentie in Port Angeles. Deze conferentie brengt al sinds 1989 transgender vrouwen boven de vijftig samen om een gemeenschap te bouwen, elkaar te steunen, lezingen bij te wonen en verhalen te delen. The Convention is een intieme kijk in het leven van deze vrouwen dat meestal verborgen moet blijven voor hun geliefden, een rauwe realiteit die soms te zwaar weegt. Bekijk de trailer hieronder:

* The Convention maakt deel uit van R29's Shatterbox Anthology, een filmproject waarin jonge vrouwelijke regisseurs en documentairemakers een platform krijgen

Net omdat heel veel transgenders zo verborgen leven is het onmogelijk om te zeggen hoeveel personen in onze maatschappij transgender zijn. Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceert jaarlijks een overzicht van het aantal officiële geslachtswijzigingen. Tussen januari 1993 en juni 2015 veranderden 794 Belgen officieel van geslacht, maar dat is slechts het topje van het topje van de ijsberg, klinkt het bij Transgenderinfo. Niet alle transgenders maken immers een medische en/of juridische geslachtsverandering door. Volgens onderzoek zou zo'n 0.7% van de mannen en 0.6% van de vrouwen zich psychisch niet hun eigen geboortegeslacht voelen ( dat zijn zo'n 30.000 Belgen), al wordt daar dus zelden naar gehandeld.

Ondanks de media-aandacht blijft het voor transgenders nog steeds moeilijk om te kunnen rekenen op begrip of erkenning. Internationaal onderzoek uit 2014 toonde aan dat 30 à 60% van de transgenderpersonen een zelfmoordpoging achter de rug heeft. In België zou zo'n 62% van de transgenders zelfmoordgedachten hebben (gehad), en 22% heeft al minstens één keer een zelfmoordpoging ondernomen.