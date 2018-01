Steeds meer honger in conflictlanden

In een nieuw rapport voor de VN-Veiligheidsraad nemen de Wereldvoedselorganisatie (WFP) en Landbouworganisatie (FAO) zestien landen onder de loep. In de helft daarvan kampt minstens een kwart van de bevolking met een ernstig gebrek aan voedsel.

Jemen telt het hoogste percentage - 60 procent van de bevolking kampt er met honger - gevolgd door Zuid-Soedan met 45 procent en Syrië met 33 procent. Libanon, de Centraal-Afrikaanse Republiek en Oekraïne volgen met 33, 30 en 26 procent. In Afghanistan en Somalië kampt een kwart van de bevolking met een voedselgebrek.

Toch baren niet enkel die landen de Verenigde Naties zorgen. De situatie in de Democratische Republiek Congo bijvoorbeeld mag dan al overschaduwd worden door meer urgente crisissen in andere landen, maar verslechtert snel. Nu al elf procent van de bevolking (7,7 miljoen mensen) kampt er met acute honger. Hetzelfde geldt voor 3,8 miljoen Soedanezen, 3,2 miljoen Irakezen, 1,8 miljoen Burundezen en 1,3 miljoen Haïtianen.

Conflicten zwengelen honger aan

De zestien landen die in het rapport bekeken worden, hebben een gemeenschappelijke noemer: conflict. Uit de meest recente analyse van de VN blijkt dat de opflakkering van conflicten wereldwijd de belangrijkste reden is waarom de honger opnieuw toeneemt in de wereld, na jaren van een gestage achteruitgang.

Daaruit bleek dat het aantal hongerige mensen op de planeet steeg van 777 miljoen in 2015 naar 815 miljoen in 2016. Het overgrote deel, 489 miljoen mensen, woont in landen in conflict.