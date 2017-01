Stadstriënnale Hasselt en Genk eindigt met recordaantal bezoekers

Met het thema TRADEMARKS heeft het kunstenfestival zich gefocust op het spanningsveld tussen het artistieke beeld en advertenties van merken. De vijf tentoonstellingen, een socio-artistiek project, enkele performances, twee museumruns en drie nocturnes vulden het programma van 100 dagen in beide Limburgse steden vlot.

"Van bij de start hebben we er met ons team voor gekozen om naast traditionele expo's ook in te zetten op heel vernieuwende modellen," zegt Pieter Jan Valgaeren, artistiek directeur van deze editie. "Zo kozen we bijvoorbeeld met Manufactuur 3.0 voor een traject- en groeimodel. Bij de aanvang van het project waren enkel de krijtlijnen van de weg uitgestippeld, wat niet zo evident bleek voor onze bezoekers. Maar door middel van workshops en via discussiemomenten staan er nu resultaten, zowel in Hasselt en Genk, die perfect passen in dit festivalmodel waarin experimenteren simpelweg moet kunnen."

Stadstriënnale heeft de afgelopen drie maanden ook ingezet op de samenwerking met studenten en de Amerikaanse streamingwebsite Netflix heeft een reportage over een project van het kunstenfestival gemaakt. Met meer dan 30.000 bezoekers sluit het kunstenfestival af met een recordaantal.