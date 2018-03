Sofie Middernacht en Maarten Alexander maken nieuwe fotoreeks over psychotische stoornis

Medicijndoosjes en pillenpotjes: meer fotografeerden Maarten Alexander en Sofie Middernacht niet voor hun nieuwe fototentoonstelling Like today, but more like forever. Hoewel dat op het eerste gezicht banaal mag lijken, kozen de twee kunstenaars echter voor een conceptueel idee met een verhaal achter.

De gefotografeerde doosjes zijn namelijk van een naaste van een van de twee fotografen. Door een psychotische stoornis moet deze geliefde nu regelmatig een reeks pillen naar binnen werken. Door met een veelvoud aan lagen te werken, creëerden Middernacht en Alexander haast transparante beelden waarmee ze de fragiliteit van deze moeilijke situatie willen weergeven. Een persoonlijk verwerkings- en aanvaardingsproces, klinkt het in het persbericht. Hun manier om deze bittere pil te slikken, zo u wilt.

Het is niet de eerste keer dat Middernacht en Alexander met een dergelijk project op de proppen komen. Ook bij hun vorige reeks, Vulnerable Dimensions, probeerden ze via conceptuele fotografie de toeschouwer in hun verhaal te zuigen.

Vanaf 30 maart vindt u de expositie in de Ingrid Deuss Gallery te Antwerpen. Meer informatie vindt u hier.