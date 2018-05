Schilder Fred Bervoets: 'Ik moet constant werken om in leven te blijven'

'Vroeger was ik wild met verf, ik had soms een hele tube nodig om mijn naam te schrijven. Mijn ateliers waren dan ook altijd een stal. Een en al verf. Dat was geen probleem, want je vond in de stad overal goedkope panden die net niet verkrot waren, vol grote, moeilijk te verwarmen ruimten. Ideaal voor artiesten, zo'n pakhuis, leegstaande school of oude bakkerij. Nu zijn dat allemaal lofts. Vandaag werk ik thuis, dus moet ik beter oppassen. Ik ben ook zo wild niet meer. Wonen waar je werkt heeft ook voordelen. Ik kan doorwerken tot ik klaar ben en dingen meteen verbeteren. Of nachttekeningen maken.

