Saoedische vrouwen mogen voortaan eigen bedrijf oprichten

"De vrouwen kunnen nu hun eigen bedrijf lanceren en van de onlinediensten (van de regering) gebruikmaken zonder dat ze moeten bewijzen dat ze daarvoor de instemming van een voogd hebben", verklaarde het ministerie van Handel en Investeringen op zijn website.

Voor administratieve procedures moesten de Saoedische vrouwen tot dusver bewijzen dat ze de toestemming van een mannelijke voogd hadden, gewoonlijk de echtgenoot, vader of broer. Maar sinds vorig jaar heeft de machtige kroonprins Mohammed ben Salmane (32) een reeks hervormingen gelanceerd om de deelname van de vrouw aan het openbare leven te stimuleren. Het streefdoel is het aantal vrouwelijke werkkrachten van 22 procent op te trekken tot ruim 30 procent tegen 2030.

Op 12 februari kondigde het parket van Ryad aan dat het van plan was voor het eerst vrouwen aan te werven. De Saoedische paspoortendienst zei onlangs dat hij 107.000 kandidaturen van vrouwen ontvangen had voor 140 vacatures op de luchthavens en bij de grensposten. Vorig jaar kondigde het koninkrijk aan dat vrouwen vanaf juni 2018 mogen autorijden en in januari kregen ze voor het eerst toegang tot de voetbalstadions. Maar ze hebben nog altijd de toestemming van een man uit hun familie nodig om te studeren of op reis te gaan.