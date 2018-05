Sam Nzima, de fotograaf die de apartheid een gezicht gaf, is overleden

De Zuid-Afrikaanse fotograaf Sam Nzima is gisteren overleden in het ziekenhuis in Nelspruit. Hij werd twee dagen eerder al opgenomen na een instorting.

Sam Nzima was in 1976 aanwezig op het studentenprotest in het Zuid-Afrikaanse Soweto tegen het apartheidssysteem. Daar maakte hij een iconische foto die de wereld schokte. De afbeelding liet een 16-jarige Mbuyisa Makhubu zien die het fataal gewonde lichaam van de 13-jarige Hector Pieterson wegdroeg, terwijl Pieterson's zus geschokt toekijkt. Pieterson raakte gewond in het vuurgevecht dat ontstond toen de politie het vuur opende tijdens het studentenprotest.

Het beeld werd internationaal nieuws en de fotograaf betaalde de prijs. Na intimidatie nam Nzima ontslag bij The World Newspaper en stond hij 19 maanden onder huisarrest. Hoewel hij het einde van zijn journalistieke carrière destijds betreurde, is hij nu trots op de iconische afbeelding en zijn invloed op de afschaffing van apartheid.

De wereldberoemde foto werd door Time Magazine als één van de 100 meest invloedrijke afbeeldingen in de geschiedenis bestempeld: 'De wereld kon de apartheid in Zuid-Afrika niet langer negeren.' Daarnaast ontving Nzima de Order of Ikhamanga voor het beeld, een Zuid-Afrikaanse eer.