Recuperatieleder vervangt stoffen zetelbekleding in tram en bus

Het recuperatieleder werd getest in 23 nieuwe Albastrostrams en positief onthaald door de spontane reizigers. Ook de resultaten van het tevredenheidsonderzoek bij 4.600 passagiers waren uiterst positief.

Er wordt gekozen voor recuperatieleder omdat het comfortabel zit, makkelijk te reinigen is, een duurzame oplossing is en een klassevolle uitstraling heeft. De bekleding wordt gemaakt van (snij)resten van leder die worden vermalen en in een drager worden geperst. Er moeten dus geen extra dieren geslacht worden voor deze bekleding. Beschadigd leder vindt op die manier een tweede leven.

De zetelbekleding zal te vinden zijn in nieuwe voertuigen en in voertuigen waarvan de zetelbekleding hersteld moet worden. Gaandeweg wordt zo alle zetelbekleding vervangen. De investering van 1.925.000 euro verdient zichzelf volgens Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts op termijn volledig terug omdat het diepreinigen van de zitkussens in de toekomst niet meer nodig zal zijn.

De investering kadert in het plan van Ben Weyts om meer mensen 'te verleiden om de auto te ruilen voor het openbaar vervoer.'