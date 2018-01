Plantenexpert Olivier Begerem: 'Als we niets doen zijn plaatsgebrek en hongersnood onvermijdelijk'

Olivier Begerem (26) is industrieel ingenieur in de tuinbouw uit Gent. Plantenexpert en manager van 2Grow, dat opgericht werd in 2017 en nagaat hoe planten reageren op externe invloeden en handelingen