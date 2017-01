PETA wordt aandeelhouder bij Louis Vuitton

Zoals in het verleden al gebeurde met merken zoals Hermès en Prada, kocht PETA aandelen in LVMH, het moederbedrijf van Louis Vuitton. Het gaat om een strategische zet om van binnen het bedrijf op te kunnen komen voor de dierenrechten.

Deze aankondiging volgt net een maand nadat de actiegroep een verontrustende video vrijgaf over de krokodillenleerindustrie in Vietnam. De video ging vergezeld van een boodschap van PETA dat de handelspraktijken die worden toegepast in een van de krokodillenboerderijen die levert aan Louis Vuiton wraakroepend zijn.

"De reptielen liggen roerloos in duizenden kleine betonnen kooien, sommige korter dan hun eigen lichaam en dat gedurende 15 maanden vooraleer ze worden geslacht", beweerde PETA eerder in een blogpost over dit onderwerp.

Sylvia Bernard va LVMH reageerde hierop dat Louis Vuitton geen weet heeft van een partner die deze gruwelijke technieken zou gebruiken, die volledig in strijd zijn met de regels en principes van het huis. Het merk beweert ook dat de leerlooierij Heng Long sinds 2014 geen huiden meer gekocht heeft, afkomstig uit Vietnam.

Voor PETA leek dit antwoord niet te volstaan. Met hun participatie in LVMH kunnen de dierenactivisten voortaan aanwezig zijn op de aandeelhoudersvergadering om hun standpunten te verduidelijken door LVMH met hun vragen het vuur aan de schenen te leggen.