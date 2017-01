Paus spreekt zich uit over borstvoeding geven in publieke ruimtes

Het geven van borstvoeding is een vrije keuze, maar elke vrouw die ervoor kiest moet de kans krijgen om overal zonder gêne haar baby te kunnen voeden. Jaarlijks starten ongeveer 60.000 Belgische mama's met borstvoeding meldde Metro in 2015, maar de meerderheid houdt de periode van 6 maanden uitsluitend borstvoeding geven, aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, niet vol. Naast de lichamelijke redenen, wordt ook dikwijls het borstvoeden in het openbaar naar voren geschoven als trigger om te stoppen. De afgelopen jaren zagen verschillende acties het levenslicht om het stigma rond borstvoeding op te heffen.

Zo was er de fotoshoot van Tara Ruby met vrouwelijke Amerikaanse Air Force-militairen die borstvoeding gaven. Of de Spaanse politica Carolina Bescansa, een kersverse moeder die haar zoontje meenam naar het parlement zodat ze hem op gepaste tijden kon voeden. Ook de beeldenreeks Breastfeeding Goddesses van Ivette Ivens was taboedoorbrekend, en modellen Gisele Bundchen, Miranda Kerr en Doutzen Kroes gingen ook al met baby aan de borst voor de lens van Vogue zitten. Ymre Stiekema stond zelfs al borstvoedend op de cover van het blad.

Net als Maria

Ook de kerk doet een duit in het zakje. Paus Franciscus - toch wel een van de meest progressieve bewoners van het Vaticaan- heeft tijdens een doopviering afgelopen weekend moeders aangemoedigd hun kinderen in het openbaar te voeden. Toen enkele baby's begonnen te huilen tijdens de lange misviering suggereerde hij dat ze misschien honger hadden. "Zo gaat dat nu eenmaal. Moeders, ga jullie gang en geef borstvoeding zonder schaamte. Net zoals maagd Maria Jezus destijds ook voedde."

In 2013 sprak de paus zich al uit over borstvoeding in het openbaar, toen een vrouw die een ceremonie in de Sixtijnse kapel bijwoonde haar borst niet durfde te ontbloten in zijn bijzijn om haar kind te sussen. "Mijn boodschap voor de mensheid is: geef mensen iets te eten. Die vrouw had melk om aan haar kind te geven. Wij hebben genoeg voedsel in de wereld om iedereen te eten te geven als we dat zouden willen." (KS)