Op bezoek bij het enige Vlaamse meldpunt voor homo- en transfobie

Nog geen halfuur nadat we het Gentse meldpunt voor homo- en transfoob geweld contacteren, krijgen we medewerker Dieter Dieussaert aan de lijn. 'Ik antwoord persoonlijk op alle berichten die hier binnenkomen,' zegt hij nadat we zijn snelle respons opmerken, 'Hoewel het meldpunt niet voor noodgevallen is, weet je maar nooit of iemand dringende hulp nodig heeft.'

...