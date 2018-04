Ontleen een buggy in de eerste Brusselse Babytheek

Een kinderwagen, babykleertjes of de allereerste speeltjes: voor ouders die net hun eerste spruit op de wereld hebben gezet, is de waslijst van benodigdheden bijzonder lang. Met het project de Babytheek in Elsene willen de Brusselse organisaties Netwerk Bewust Verbruiken en GC Elzenhof een antwoord bieden op de (overmatige) consumptie die jonge ouders vaak noodgedwongen ervaren.

In deze babyspullenbibliotheek kunnen mensen materiaal uitlenen die ze slechts voor korte tijd nodig hebben. Op deze manier willen de organisaties hun bijdrage leveren aan de deeleconomie. 'Waarom een kinderwagen aankopen als je die na enkele maanden niet meer nodig hebt?', klinkt het in een persbericht. 'Lenen is de ideale oplossing. Dat is voordelig voor het klimaat - want er hoeven minder spullen aangekocht, geproduceerd en vervoerd te worden - én voor je portemonnee.'

Dankzij verschillende fondsen en een crowdfundingactie werd de Babytheek geboren. Geïnteresseerden kunnen vanaf woensdag 23 mei tussen 16 en 19u terecht voor de 'babyborrel' in GC Elzenhof in Elsene. Meer informatie vind je hier.