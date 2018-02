Ontdek de satirische werken van kunstenaar William Ludwig Lutgens tijdens zijn eerste galerie-expo

Kunstenaar, maar even goed comedian: William Ludwig Lutgens combineert op neodada geïnspireerde collagetechnieken en cartoonachtige tekeningen met een expressief gebruik van verf en maatschappijkritisch geladen thematiek. Zijn donkere humor is nooit veraf.

Lutgens plaatst kanttekeningen bij de maatschappelijke trend van 'perfecte-maar-valse' beelden. En ook de kunstwereld zelf wordt door de mangel gehaald door de jonge kunstenaar. Hij stelt in vraag hoe we kunst consumeren en maakt op die manier de kijker tot onderwerp. Een ernstig onderwerp gepaard met een fikse dosis humor. Lutgens neemt alles met een korrel zout.

Voor zijn eerste galerietentoonstelling verwerkte Lutgens voornamelijk indrukken uit zijn persoonlijke leven, gaande van het huwelijk van zijn broer tot het winnen van de Eeckman Art Prize. Zijn veranderende positie als mens en kunstenaar, van afgestudeerde student aan het HISK, over het ontvangen van prijzen en bijbehorende lof tot het voorbereiden van een soloshow.

Tijdens de expo wordt ook de tweede editie van 'Het Geïllustreerd Blad' uitgebracht. De kunstenaar startte met zijn 'politiek incorrecte krant' in 2016 en brengt in de met de hand geschilderde publicatie een parodie op een echte krant. In de tweede editie liet hij zich inspireren door publicitaire brochures.

Eat me up and spit me out, Junior

Nog tot 17 maart 2018

Plus-One, Nieuw Zuid

Léon Stynenstraat 21, 2000 Antwerpen