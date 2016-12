Oegandese meisjes 17% vaker naar school als ze weten wat menstruatie is

Een onderzoeksteam van de Oxford University volgde voor deze studie - de grootste over dit onderwerp tot nu toe - 1.000 meisjes in acht Oegandese scholen. Op zes scholen stelden ze maandverband ter beschikking, gaven ze lessen over menstruatie of deden ze beide. Al gauw werd het effect van hun ingreep duidelijk: het absenteïsme onder meisjes op de scholen waar de onderzoekers niets deden, was maar liefst 17% hoger dan op de overige zes.

"Meisjes weten vaak niets over menstruatie tot ze het voor de eerste keer meemaken"

Er rust nog steeds een groot taboe op menstruatie in heel wat (Afrikaanse) landen. "Meisjes weten er vaak niets over tot ze het voor de eerste keer meemaken," zo zegt hoofdauteur van de studie Paul Montgomery. Het gevolg: verwarring en schaamte, soms zelfs zo erg dat meisjes tijdens hun menstruatie niet naar school durven. 140 ondervraagde meisjes gaven aan hierdoor al schooldagen gemist te hebben.

Heel wat Oegandese meisjes stoppen met school tijdens hun tienerjaren, aldus de studie. Zo zou nog 91% de lagere school afmaken, maar slechts 22% haalt ooit een secundair diploma. Nochtans is elk jaar secundair onderwijs mooi meegenomen, want per gevolgd jaar zal het meisje in kwestie later 15 tot 25% meer verdienen. Montgomery is dus stellig over het nut van kleine ingrepen: "Simpele maatregelen als het ter beschikking stellen van maandverband en meisjes onderwijzen over menstruatie kunnen een enorme economische impact hebben op lange termijn voor vrouwen met een laag of gemiddeld inkomen."