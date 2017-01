'Nu sluiten LGBT-bars hun deuren of vinden ze zichzelf heruit als straight-friendly zaken'

Na verfraaiingswerken draaide de Red & Blue in Antwerpen afgelopen zaterdag een bladzijde om. Jaren geleden kroonde The New York Times de club in het Schipperskwartier tot de beste homodiscotheek van Europa. Alhoewel de club gay feesten blijft organiseren, mikt ze onder een nieuwe eigenaar echter al een tijdje op verschillende doelgroepen. Iets wat ze onder de naam Cargo Club ook zal blijven doen. Net als het Popi Café op de Plantinkaai: die holebizaak werd vorig jaar al een plek waar ook "toeristen, flanerende oma's en buurtbewoners" welkom zijn.

