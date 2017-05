New Yorkse vrouwen vieren 25 jaar recht op topless

Why am I inside right now? #tbt #outdoorcoedtoplesspulpfictionappreciationsociety #freethenipple #OCTPFAS A post shared by Shelby (@reclusemuse) on Aug 25, 2016 at 10:32am PDT

Topless leesclubs op de trappen van de New York Public Library, topless boottochtjes op de vijver van Central park, topless sporten en fietsen; het is maar een greep uit de vele outdoor-activiteiten die deze zomer kunnen worden georganiseerd om de mijlpaal te vieren.

Ook al lijkt het voor velen eerder op een goedbewaard geheim, volgens een wet uit 1992 mogen vrouwen in de staat New York immers hun borsten ontbloten op plekken zoals openbare parken en sportvelden, plaatsen waar niemand meer van opkijkt als mannen er met naakt bovenlichaam rondlopen.

Delen "Tachtig jaar geleden mochten mannen hun shirt niet uittrekken op publieke plaatsen, vandaag vinden we dat idee ook belachelijk"

"Een vrouwenborst is inherent niet meer seksueel getint dan de borst van een man", zegt Alethea Andrews van The Outdoor Co-ed Topless Pulp Fiction Appreciation Society, de organisatie die de festiviteiten in goede banen zal leiden.

"Tachtig jaar geleden mochten mannen hun shirt niet uittrekken op publieke plaatsen. Vandaag vinden we dat idee belachelijk. Binnen een aantal jaren zal het even lachwekkend zijn als blijkt dat er een tijd was dat we vrouwen verboden om hun bovenlichaam te ontbloten. Eens mensen gewoon zijn aan het uitzicht, is er echt niets meer aan." (IPS)