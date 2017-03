Moeilijke Momenten-kaartjes: een hart onder de riem in de brievenbus

Bij negatieve gebeurtenissen sturen Vlamingen en Nederlanders minder snel een kaartje dan bij positieve. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek in opdracht van Hallmark. Vooral jongeren tussen 18 en 34 jaar hebben moeite om hun gevoel neer te schrijven. Om mensen te helpen hun emoties beter te uiten, ontwierp Hallmark 36 inspirerende kaarten.

Op de kaarten lees je boodschappen als Nu even stoppen met maar doorgaan #denkaanjezelf of Call me when you need me. Zo'n kaartje in de bus krijgen, wordt meer geapprecieerd dan een snel berichtje via Facebook of WhatsApp, zo blijkt uit het onderzoek.

Een deel van de Moeilijke Momenten-collectie is ontworpen door Claudia Helmons, die zelf aan kanker leed. 'Tijdens mijn behandelingen ontving ik veel kaarten van familie en vrienden', zegt Helmons. 'Heel lief dat iemand aan me dacht. Maar met 'beterschap'-kaartjes voelde ik me niet begrepen.' (AJ)