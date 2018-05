Millennials stellen hun digitale leven tentoon in Antwerpen

De opkomende tentoonstelling in BOAB Art Gallery, 'We Millennials', stelt de elektronische wereld voor van vier jonge artiesten. Niels Plata, Mikkel Pedersen, Michel Gomm en Ryo Kinoshita zijn laatstejaarsstudenten van de hoog aangeschreven 'Art Academy Düsseldorf' en werken samen aan de groepstentoonstelling over generatie Y.

De exhibitie is een uiting van de digitale wereld waarin de jonge artiesten opgroeiden. Generatie Y bestaat uit 'millennials' die al sinds de kindertijd geconfronteerd worden met televisie, internet en sociale media. Op de tentoonstelling 'We Millennials' proberen de artiesten die indrukken vorm te geven. De expressie kan gaan van absolute abstractie tot groteske figuratieve uitvoeringen.

De vernissage zal plaatsvinden op 17 mei van 19u tot 22u. Voor de opening staat een optreden van Neal Leemput en Danny de Jong gepland, waarin ze de ambitie van 'millennials' aankaarten. De tentoonstelling 'We Millennials' in BOAB loopt nog tot en met 1 juli 2018.