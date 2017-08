Michael De Cock: Het voorbije seizoen van de KVS was pas de openingsdans, het feest moet nog beginnen'

Ik ben erg gefascineerd door wat buiten mijn zone ligt. Vandaar dat ik met plezier in zee ga met een jazzmuzikant als Frank Vaganée of illustratrice Gerda Dendooven, dat ik bij wijze van research stage liep op een palliatieve afdeling, of vaak de dialoog aanga met nieuwkomers. Dat Brussel ongrijpbaar is en zoveel verrassende kanten heeft, houdt me er dus niet van weg, maar trekt me net aan. Het voorbije seizoen van de KVS was pas de openingsdans, het feest moet nog beginnen. Ik ben me heel bewust van het privilege dat ik zo'n huis mag runnen en van de belangrijke hefboom die zo'n stadstheater kan zijn.

