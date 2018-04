Mei Plasticvrij van start: een stappenplan om minder plastic te gebruiken

Was de laatste Dagen Zonder Vlees een eitje voor jou en ben je klaar voor een nieuwe, nog spannendere uitdaging om de planeet (een beetje) te redden? Schrijf je dan meteen in voor Mei Plasticvrij! Ga het maar eens na: plastic is overal en het een maand lang uit je leven bannen zal allesbehalve eenvoudig zijn. Maar net omdat plastic overal is, is de bewustwordingscampagne hoognodig. Want ook de oceanen, wilde dieren en zelfs ons voedsel barsten van de kunststof.

Van 1 tot 31 mei wil Mei Plasticvrij Vlaanderen niet alleen bewust maken van die problematiek, maar ook allerlei tips aanbieden om plastic te verminderen. De bedoeling: een maand lang minder plastic verbruiken met zoveel mogelijk mensen en organisaties.

Officieel meedoen kan door je te registreren op de website, waar je nu al allerhande info en tips kan vinden over plastic. Ook staan er verschillende evenementen op de agenda, zoals een Plogging Day op 21 mei. Wie zich inschrijft, is alvast in mooi gezelschap, want onder andere Sean Dhondt, Hilde De Baerdemaeker en Dieter Coppens ondersteunen de actie. 'Alleen samen kunnen we de wereld plasticvrijer maken', tenslotte.