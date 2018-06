'Mannen steigeren al sinds de oudheid als vrouwen hun stem laten horen in publiek'

Onlangs was ik met vakantie in Hawaï, net toen de Halemaumaukrater as en stenen uitspuwde. Het was een indrukwekkend gezicht, en iedereen aan het Jaggar Museum staarde vol ontzag naar de dikke, grijze wolken. De vrouw naast me tikte me op de schouder. Of ik wist wat dit spektakel veroorzaakte? Dat wist ik, omdat ik aandachtig geluisterd had toen park ranger Bettina toelichting gaf. Maar nog voor ik het over lava en waterspiegels kon hebben, toeterde de oudere man aan mijn andere kant: ' I've got this.' Hij duwde me opzij en begon druk gesticulerend te vertellen. Mijn buurvrouw keek hem aan. 'Bent u een expert?' De toeteraar stokte even. 'Nee. Maar u stelde mevrouw hier een vraag en ik dacht....' Ze schudde...