Londense drinkwaterfonteinen moeten wegwerpplastic terugdringen

In een eerste fase zullen twintig drinkwaterfonteinen geïnstalleerd worden in het centrum van Londen, vooral in metro- en busstations en drukke winkelstraten als Oxford Street. In februari en maart zullen ook bedrijven in vijf wijken aangemoedigd worden om kraantjeswater ter beschikking te stellen van de bevolking.

Als het pilootproject succesvol blijkt, wordt het nog voor de zomer uitgebreid over de hele stad.

Blue Planet II

De maatregelen maken deel uit van een grootschalig plan om de plasticvervuiling in Londen terug te dringen. 'We zouden geen wegwerpplastic meer mogen gebruiken - de impact van het milieu is zo immens', zegt schepen voor Milieu Shirley Rodrigues in de Britse krant The Guardian, die ook verwijst naar de BBC-documentaire Blue Planet II. 'We moeten de handen uit de mouwen steken en het gebruik in Londen stoppen.'

Ook de Londense spoorwegen hebben hun positie veranderd. In december vorig jaar liet het bedrijf nog weten dat er drinkwaterfonteinen in de stations zouden komen, maar het komt op die mening terug. Een woordvoerder liet The Guardian weten dat Network Rail het idee steunt en bestudeert hoe het de fonteinen kan integreren in de stations.