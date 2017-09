L'Oréal-erfgename Liliane Bettencourt (94) overleden

Liliane Bettencourt, de erfgename van cosmeticagroep L'Oréal en een van de rijkste vrouwen ter wereld, is in de nacht van woensdag op donderdag op 94-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

Bettencourt stierf thuis. Ze zou op 21 oktober 95 zijn geworden. 'Mijn moeder is vreedzaam overleden', schrijft haar dochter Françoise Bettencourt Meyers in een communiqué.

Bettencourt had de ziekte van Alzheimer en stond onder voogdij. Sinds 2012 kwam ze niet meer in de openbaarheid. Dat jaar verliet ze ook de raad van bestuur van L'Oréal.

Geërfd

Liliane Bettencourt werd op 21 oktober 1922 geboren in Parijs. Ze was de enige dochter van Eugène Schueller, de oprichter van een bedrijf voor haarproducten dat later zou uitgroeien tot het succesvolle L'Oréal. Haar moeder, een pianiste, overleed toen ze nog erg jong was. Bettencourt werd al snel ondergedompeld in het zakenleven en erfde op 35-jarige leeftijd, in 1957, het L'Oréal-imperium van haar vader. In 1950 trouwde ze met de Franse politicus André Bettencourt, die hoge politieke functies vervulde onder de Franse presidenten René Coty, Charles de Gaulle en Georges Pompidou.

Volgens Forbes was ze de rijkste vrouw ter wereld. Het Amerikaanse zakenblad schatte haar fortuin op 30 miljoen dollar.