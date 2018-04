Kunstenaar Stephan Balleux: 'Ik wil dat je een magisch gevoel krijgt als je mijn werk ziet'

Het is een vreemde alchemie, dat evenwicht tussen wat een kunstenaar te vertellen heeft en wat praktisch haalbaar is. Toen ik jong was, moest ik schilderijen maken die je in een gewone auto kon vervoeren, want ik kon me geen bestelwagen permitteren. En een schilderij van tien meter op tien kun je gewoon niet maken in een ruimte van maar vier meter hoog. Je moet creatief zijn. Ik heb twee werken gemaakt van achttien op tweeënhalve meter en heb ze in stukken geschilderd. Gelukkig is mijn studio daar ruim genoeg voor. Ik hou van deze plek. Het is een oude metaalgieterij waar juwelen gemaakt werden, en vandaag zitten er een zestal studio's. Alles is basic. Er is lopend water...