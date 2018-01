Kunstenaar Koen van den Broek: 'Werken die net niet goed genoeg zijn, zijn ballast. Ze moeten weg'

'Ik neem een penseel, trek een lijn en weet hoeveel druk ik moet zetten voor een haarscherpe lijn. Dat is een vaardigheid. Maar ik wil niet laten zien dat ik virtuoos kan schilderen, het is een middel om tot een beeld te komen. Ik kan vijftig werken per jaar maken die er fantastisch uitzien, maar ik wil niet gewoon mooie plaatjes maken, alles moet een bestaansreden hebben. Van februari tot september heb ik geen werk gemaakt, behalve twee schilderijen in mijn atelier in Zuid-Korea. Ineens was er geen behoefte meer. Misschien had ik niets te zeggen.

