Kunstenaar Cindy Wright speelt met tijd: 'Hoe meer je ervan hebt, hoe meer je ermee morst'

'Ik wist dat ik een kind wilde, en dus bij mijn atelier wou wonen. We zijn op zoek gegaan naar een huis met een dubbele poort, want daar zit meestal iets interessants achter, en we vonden een woning met een groot achterhuis. Ik hou van eenzaamheid en wil dat de wereld hier buiten blijft, maar twee deuren verder is er altijd gezelschap. Mijn zoon is ondertussen vijf en weet dat dit mijn werk is, maar als hij geen aandacht krijgt van zijn papa, krijg ik weleens een frisbee tegen het raam. Dus ja, soms moet ik me verstoppen.

...