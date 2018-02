Kunstenaar Andrej Babenko: 'Het gaat niet om schoonheid, je moet iets voelen als je mijn werk ziet'

'Seks, drugs en rock-'n-roll, dat was mijn jeugd in Oekraïne. We waren arm en mijn tienertijd was heftig. Een vriend stierf tijdens de repetitie van onze band aan een overdosis zelfgemaakte heroïne. Ik heb heel hard geleefd. Crazy. Vandaag heb ik een heel normaal leven, met een gezin met twee kinderen. Ik zoek mijn roes nu in mijn werk.

...