Keramiek in Knokke: Portugese Bela Silva stelt sculpturen tentoon

De Brusselse Spazio Nobile Gallery bouwt aan een internationale uitstraling met allerlei expo's in binnen- en buitenland en brengt in deze context heel wat kunstenaars uit ons land in de kijker. Zo ook de in Brussel werkende Portugese keramiekkunstenaar Bela Silva. Ze studeerde in Porto, Lissabon, Norwich en Chicago.

Silva verlegt de grens van de toegepaste kunst naar de beeldende kunst, want haar kleicreaties worden keramieksculpturen. Haar werk duikt ook overal op en wordt wereldwijd verkocht. Je ziet haar creaties bovendien in tal van interieurs verschijnen.

Vanaf 1 april brengt de Spazio Nobile Gallery Silva's werk in het cultuurcentrum Scharpoord te Knokke, met een collectie monumentale keramieksculpturen die buitengewoon expressief zijn van stijl. Zij die liever niet helemaal naar de kust afzakken, kunnen in het weekend van 19 april ook terecht in de Spazio Nobile Gallery in Brussel.