Jane Goodall: 'Het grote gevaar van klimaatverandering is dat mensen denken dat het allemaal niets meer uithaalt'

Niet nog een documentaire. Dat was Jane Goodalls reactie toen National Geographic vroeg of ze aan de slag mochten met meer dan honderd uur teruggevonden beeldmateriaal van haar eerste jaren in Gombe, Tanzania. Ze heeft een punt. Dankzij meer dan veertig documentaires kent bijna iedereen het verhaal van de Britse jonge vrouw die begin jaren 60 in Tanzania pionierswerk verrichtte met haar observatie van chimpansees. Als ze begin jaren 90 vaststelt dat het verdwijnen van de Equatorial Forest Belt in Centraal-Afrika het bestaan van de chimpansees in gevaar brengt, begint ze de wereld rond te reizen om te pleiten voor de bescherming van de dieren en meteen ook van onze planeet. Toch is Jane een schitterende film die je niet mag missen.

...