India dringt moedersterfte fors terug dankzij toegenomen welvaart

De moedersterfte in India daalde van 167 per 100.000 geboortes in 2011-2013 naar 130 in 2014-16, blijkt uit cijfers van de Indiase overheid. Dat is een forse daling met meer dan 20 procent in amper drie jaar tijd.

Elke maand sterven nu bijna duizend Indiase vrouwen minder door complicaties bij de zwangerschap dan drie jaar geleden. Unicef spreekt van een 'indrukwekkende vooruitgang'.

Privéziekenhuizen

Een van de belangrijkste oorzaken is de toegenomen welvaart. Daardoor gaan vrouwen vaker bevallen in duurdere privéziekenhuizen, waar de zorgkwaliteit beter is dan in openbare ziekenhuizen.

De deelstaat Kerala scoorde al goed, met een moedersterfte van 61, maar slaagde erin dat nog verder te doen dalen naar 46.

Vooral de vooruitgang in Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan en Orissa valt op. Deze deelstaten in het noorden en oosten van het land behoren tot de minst ontwikkelde regio's van India. Uttar Pradesh slaagde erin de moedersterfte met bijna 30 procent te doen dalen, de sterkste daling van het hele land.

Nog veel werk

In vergelijking met andere ontwikkelingslanden heeft India nog altijd veel werk voor de boeg. Voor moedersterfte staat het pas op plaats 129, voor kindersterfte op plaats 145.

Wereldwijd daalde moedersterfte met bijna 50 procent in twintig jaar tijd. Toch blijft het probleem hardnekkig in ontwikkelingslanden. De afname gaat de laatste jaren ook minder snel.

