Inauguratie Trump: VS maakt zich klaar voor wat zijn grootste betoging ooit kan worden

Er staat Donald Trump geen rustige eerste dag in the Oval Office te wachten: er worden meer dan honderdduizend aanwezigen verwacht op de Women's March on Washington op 21 januari. Samen zullen ze betogen tegen "een administratie die alles waarin we geloven bedreigt", aldus organisator Linda Sarsour.

Meer dan 200 progressieve verenigingen sloten zich al aan bij de mars, en daarbij wordt duidelijk dat niet alleen feministische groepen zich zorgen maken over een president die controversiële uitspraken niet schuwt. Onder de meer dan 200 partners horen namelijk ook groepen die zich inzetten voor het milieu, voor persvrijheid, voor een veiliger wapenbeleid, voor de rechten van gevangenen en voor een betaalbare gezondheidszorg. Ook mannen worden verzocht mee te stappen.

Dat er een breed draagvlak is voor de Women's March on Washington, bewijzen ook verschillende celebrities. Onder meer Scarlett Johansson, America Ferrera, Katy Perry en Cher hebben hun aanwezigheid al bevestigd.

Nieuwe progressieve beweging?

"Een betoging van deze grootte en met deze brede variëteit aan thema's is nog nooit eerder voorgekomen," zegt Kaylin Whittingham, voorzitter van The Association of Black Women Attorneys aan The Guardian. "Allemaal samen zijn we een stem die niemand kan negeren."

Dat het massale protest indruk zal maken, is zeker. Maar organisator Linda Sarsour denkt niet dat het bij een actie van één dag zal blijven. "We hopen dat dit een van de grootste progressieve bewegingen ooit zal worden."

Het protest zal niet enkel in Washington te horen zijn, want overal in de Verenigde Staten én in andere landen wereldwijd wordt opgeroepen om op straat te komen. In de vijftig staten zullen maar liefst 300 betogingen plaatsvinden en nog dertig andere landen tonen zich solidair. Ook in Brussel wordt er een betoging georganiseerd. Via een Facebook-evenement hebben al bijna 2000 mensen hun aanwezigheid bevestigd.