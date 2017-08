In beeld: Transgender bokser vecht voor acceptatie

Nong Rose Baan Charoensuk is een Muay Thai bokser. De 21-jarige startte met boksen toen ze acht was, naar het voorbeeld van haar oom. Ze werd geboren als man, maar identificeert zich al van jongs af aan als vrouw. Dat zorgde in het verleden al eens voor problemen tijdens wedstrijden: 'Tegenstanders zeiden dat ze niet wilden vechten tegen een homoseksueel.'