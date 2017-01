In beeld : Kunstenaar Geoffroy Mottart zet standbeelden in de bloemetjes

Ben je in een Brussels park ook al eens langs een standbeeld gelopen zonder er aandacht aan te besteden? Als het van de Belgische bloemenkunstenaar Geoffroy Mottart afhangt, is dat verleden tijd. Door ze te versieren met unieke bloemenkapsels en -baarden, wil hij de stenen figuren in ere herstellen.