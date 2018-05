In beeld: de bruiloft van prins Harry en Meghan Markle

Prins Harry (33) en Meghan Markle (36) zijn officieel getrouwd. Nadat ze beide de huwelijksgeloften hadden afgelegd in St. George's Chapel van Windsor Castle, verklaarde de aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, hen zaterdagmiddag tot man en vrouw. Een korte kus kwam er na het einde van de huwelijksplechtigheid, op de trappen van de kapel. De hertog en de hertogin van Sussex - want die titels dragen Harry en Meghan voortaan - stapten daarna in een open koets om mee door de straten van het stadje Windsor te rijden. Tienduizenden fans juichten hen enthousiast toe.

Tijdens de viering wisselden de tortelduifjes ringen uit. Meghans trouwring is van goud uit Wales gemaakt en een geschenk van de Queen. Die van Harry is uit platina. Opmerkelijk: bij de huwelijksgeloften zag Meghan Markle af van de belofte van 'gehoorzaamheid' aan haar echtgenoot.

De Amerikaanse ex-actrice droeg een sobere witte jurk met sleep van de Britse ontwerpster Clare Waight Keller, een creatie voor het Franse modehuis Givenchy. Op haar hoofd had ze een tiara die ze van de Queen geleend had. Het met diamanten bezette diadeem stamt uit het jaar 1932. Prins Harry had een militair uniform aan. Hij heeft meerdere jaren actief in het leger gediend en is sinds december vorig jaar kapitein-generaal van de Royal Marines, de mariniers van de Britse strijdkrachten.

Meghan Markle stapte voor aanvang van de huwelijksplechtigheid eerst alleen de kapel binnen, begeleid door de bruidskinderen, onder wie de kinderen van William, de broer van prins Harry, en zijn vrouw Kate. Schoonvader prins Charles begeleidde haar verder naar het altaar. Aanvankelijk zou Meghans vader Thomas Markle dat doen, maar donderdag liet Meghan in een verklaring weten dat hij om gezondheidsredenen niet aanwezig zou zijn op haar huwelijk.

De koninklijke familie en heel wat bekende gasten woonden de viering bij. Behalve koningin Elizabeth II en prins Philip waren prins Charles, de vader van Harry, en diens vrouw Camilla evenals Doria Ragland, de moeder van Meghan, in St. George's Chapel. Bij de prominenten tekenden present: de Amerikaanse talkshowpresentatrice Oprah Winfrey, de Britse acteur Idris Elba, de Britse singer-songwriter James Blunt, de Amerikaanse acteur George Clooney en zijn vrouw Amal, de Britse ex-voetballer David Beckham en zijn echtgenote Victoria, de Engelse popzanger Elton John, de Amerikaanse tennisster Serena Williams en Chelsy Davy, de ex-vriendin van prins Harry.

Voordat de huwelijksgeloften werden afgelegd, hadden de Amerikaanse bisschop Michael Bruce Curry en een gospelkoor voor het nodige vuur tijdens de viering gezorgd. De bisschop was speciaal door het koppel gevraagd om te komen preken. In een stijl geheel verschillend van normale koninklijke huwelijken sprak hij gepassioneerd over de kracht van liefde en citeerde hij onder meer de zwarte burgerrechtenactivist Martin Luther King. Het gospelkoor bracht een pakkende a-capellaversie van de sixtieshit 'Stand by me' van de Amerikaanse muzikant Ben E. King.

In de straten van Windsor, zo'n 40 kilometer ten westen van Londen, waren tienduizenden kijklustigen opgedaagd om een glimp op te vangen van het pasgetrouwde paar. De politie was massaal aanwezig.