'Ik ben een gehandicapte vrouw die niet lovend is over de speech van Meryl Streep'

Op het digitale platform The Establishment verscheen de bijdrage van Emily Ladau, een voorvechtster van rechten voor mensen met een fysieke of mentale beperking. "I'm A Disabled Woman Who's NOT Celebrating Meryl Streep's Golden Globes Speech" luidt de titel van haar stuk, waarin ze beschrijft hoe Streep naar haar mening ook meewerkt aan de stereotypering van invaliden of mensen met een beperking.

"De verontwaardiging over Trumps imitatie van een gehandicapte reporter komt voort uit de perceptie dat gehandicapten weerloos en te beklagen zijn", aldus Ladau. "Het maakt niet uit dat Kovaleski een gerenommeerde, succesvolle journalist is, want omdat hij een beperking heeft, wordt hij automatisch gezien als een underdog." Streeps speech heeft dat stigma volgens Ladau nogmaals bevestigd, door naar hem te verwijzen als "someone [Trump] out-ranked in privilege, power, and the capacity to fight back."

Delen "Terwijl 'abled' mensen zich druk maken om hoe een 'disabled' man bespot wordt, zijn mensen met een handicap momenteel aan het strijden voor zaken die voor hen letterlijk een kwestie van leven of dood kunnen betekenen."

En dat terwijl mensen met een beperking net voor een gigantische uitdaging staan, schrijft Ladau. Ze vindt het verwonderlijk dat Meryl Streep zoveel schouderklopjes krijgt voor het oprakelen van een oud nieuwsfeit dat geen enkele impact heeft op het beleid dat gevoerd zal worden. "Terwijl 'abled' mensen zich druk maken om hoe een 'disabled' man bespot wordt, zijn mensen met een handicap momenteel aan het strijden voor zaken die voor hen letterlijk een kwestie van leven of dood kunnen betekenen."

Ladau beschrijft hoe de meeste mensen met een handicap momenteel in angst leven voor de inspanningen die de Republikeinse partij levert om de Affordable Care Act in te trekken, dat ze bezorgd zijn omwille van de voorgestelde wijzigingen van de Trump-administratie om Medicaid te financieren, een wijziging die volgens Ladau ongetwijfeld zal leiden tot bezuinigingen op diensten waar heel wat mensen met een handicap dagelijks van afhankelijk zijn.

"En daarnaast zijn we niet te vergeten ook bezig met gelijke kansen op het werk, toegankelijkheid van openbare gebouwen, armoede en opsluiting, om maar een paar kritieke problemen te noemen. We zetten ons ook in voor inclusiviteit, in alle sectoren van het dagelijks leven, waaronder ook de kunst." Ladau vindt het ontzettend triest dat handicaps enkel een plaats hebben op een Hollywood-event wanneer ze worden gebruikt in referentie naar iets dat Donald Trump in 2015 heeft uitgestoken "Dit gebrek aan vertegenwoordiging van invaliditeit in de mainstream media is een constant probleem; het is zowel een oorzaak en gevolg van de maatschappelijke vooroordelen en het stigma rond mensen met een handicap."

Lees Emily Ladeaus volledige uiteenzetting hier